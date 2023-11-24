Эксперты Минстроя РФ высоко оценили историческое ядро Миасса

Городу рекомендовано сохранить старые здания для привлечения туристов

На этой неделе в Миассе работали представители Минстроя России. Эксперты осмотрели объекты благоустройства в разных районах города, сообщает пресс-служба администрации Миасса.

Вместе с главой Миасса Егором Ковальчуком они прогулялись по новой набережной Городского пруда, осмотрели Михайловский дворец и Дом купца Смирнова. После экскурсии по городу экспертам презентовали мастер-план по развитию Тургояка и Старого города. Эксперты обратили внимание городской власти на то, что в южной части города необходимо сохранить многочисленные объекты культурного наследия. Москвичи заметили, что Миасс имеет историческое ядро, которое может стать местом притяжения не только местных жителей, но и туристов.

«В целом архитектурный облик города оставил у членов экспертного совета положительное впечатление. Мы продолжим работать над улучшением качества городской среды и развитием туристического потенциала Миасса», — заявил по итогам визита глава Миасса Егор Ковальчук.





Также эксперты посетили Челябинск.