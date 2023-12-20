Экспертиза разрешила оградить СНТ под Миассом от федеральной трассы шумозащитой

Садоводы оказались прижаты к обочине при расширении дороги

Старейший в Челябинской области сад «Любитель» оградят от федеральной трассы М-5 «Урал» шумозащитным экраном протяженностью 770 метров. Соответствующий проект одобрила государственная экспертиза, сообщили сегодня, 20 декабря, в пресс-службе южноуральского управления Росавтодора. Решение является нетипичным, поскольку по правилам шумозащита положена только в населенных пунктах, к которым СНТ не относятся.

В управлении уточнили, что смонтировать экран планируется в 2024 году. Цена вопроса не разглашается.

Напомним, в мае прошлого года ИА «Первое областное» рассказывало, что при расширении трассы М-5 «Урал» дорожники снесли защитные насаждения и повредили забор миасского СНТ «Любитель». В ответ на возмущение садоводов Упрдор «Южный Урал» пообещал восстановить забор после завершения работ по устройству земляного полотна.

Что касается защиты участков от шума и пыли с дороги, то с этим сложнее. Посадить деревья на полуметровой обочине оказалось затруднительно, а шумозащитные экраны по нормативам положено ставить только вдоль населенных пунктов, где люди живут круглый год. Тем не менее в Росавтодоре обещали рассмотреть все возможные варианты решения проблемы.

В конце концов в августе этого строители трассы М-5 объявили, что прижатое к обочине СНТ все-таки закроют шумозащитным экраном.