Прижатое федеральной трассой СНТ под Миассом закроют шумозащитным экраном

Садоводы с прошлого года жалуются на соседство с оживленной дорогой

Почти полтора года понадобилось строителям трассы М-5 «Урал», чтобы найти решение проблеме миасских садоводов, пострадавших при расширении федеральной дороги. После многочисленных жалоб и внимания журналистов ИА «Первое областное» прижатое к обочине оживленной магистрали СНТ «Любитель» огородят шумозащитным экраном. Об этом сегодня, 21 августа, сообщила пресс-служба Упрдор «Южный Урал».

По информации ведомства, в настоящее время идет проектирование шумозащиты, которое должно закончиться в сентябре. Экраны установят в пределах полосы отвода на 1781-м километре трассы на протяжении не менее 400 метров. Окончательные параметры защитной полосы будут определены по результатам государственной экспертизы.

Напомним, что в мае прошлого года ИА «Первое областное» рассказывало, что при расширении трассы М-5 «Урал» дорожники снесли защитные насаждения и повредили забор миасского СНТ «Любитель». В ответ на жалобы садоводов Упрдор «Южный Урал» пообещал восстановить забор после завершения работ по устройству земляного полотна.

Что касается защиты участков от шума и пыли с дороги, то с этим оказалось сложнее. Посадить деревья на полуметровой обочине оказалось затруднительно, а шумозащитные экраны по нормативам положено ставить только вдоль населенных пунктов, где люди живут круглый год. Тем не менее в Росавтодоре обещали рассмотреть все возможные варианты решения проблемы.