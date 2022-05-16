В Миассе садоводы пожаловались на проблемы при расширении трассы М5 рядом с их участками

Дорога теперь будет проходить всего в полуметре от их заборов, кроме того, были вырублены деревья

Расширение федеральной трассы М5 обернулось проблемами для садоводов СНТ «Любитель» Миасского городского округа. Владельцы участков жалуются на близость проезжей части, повреждение заборов спецтехникой и снос защитных насаждений. Управление федеральных дорог «Южный Урал» готово пойти навстречу садоводам, но конкретного решения пока нет. Подробности — в материале ИА «Первое областное».

О возникшей проблеме информационному агентству сообщила садовод СНТ «Любитель» Ольга Беляева.

«Сейчас вдоль наших участков, прямо за забором, без каких-либо санитарных и безопасных зон работает спецтехника. Уничтожена вся зеленая лесополоса, которая заграждала наши участки от пыли и выхлопных газов. Повреждены заборы по периметру сада. В защитных экранах нам отказывают, так как это расширение проходит как капитальный ремонт. Какие овощи мы теперь будем собирать с грядок?» — рассказала она.

Свои слова садовод подкрепила фотографиями и видеозаписями.

Председатель СНТ «Любитель» Людмила Усова подтвердила корреспонденту «Первого областного», что проблема действительно существует. По ее словам, садовое товарищество соседствует с федеральной трассой на протяжении около 150 метров. Раньше их отделяли друг от друга деревья, но при расширении проезжей части их полностью вырубили.

«Можно ли их восстановить — вопрос. Мы были бы согласны на шумозащитные экраны, но представители Управления федеральных дорог сказали нам, что это очень дорого и такие расходы не заложены в проект. Кроме того, высота экранов — около шести метров, они будут сильно затенять участки», — рассказала Людмила Усова.

Редакция «Первого областного» запросила комментарий в пресс-службе Управления федеральных автодорог «Южный Урал», где подтвердили, что при проведении капитального ремонта автомобильной дороги М5 на участке 1780—1790 км действительно был поврежден забор СНТ «Любитель». Там заверили, что его восстановят после завершения работ по устройству земляного полотна.

Сложнее обстоит дело с устройством защиты садовых участков от воздействия проезжающего транспорта. В Управлении федеральных дорог пояснили, что по нормативам шумозащитные экраны устанавливаются в населенных пунктах, где люди живут круглый год.

«Со слов собственников садовых участков СНТ „Любитель“, они не проживают на территории СНТ круглогодично, только во время летнего сезона», — отметили в управлении.

Что касается восстановления зеленых посадок, то, по данным дорожников, расстояние между границей дороги и забором СНТ сейчас всего 0,5 метра. То есть посадить там что-либо едва ли возможно.

Тем не менее оба варианта (установку экранов и посадку деревьев) Управление федеральных дорог «Южный Урал» пообещало рассмотреть на техническом совете и сообщить садоводам о принятом решении.

ИА «Первое областное» будет следить за развитием событий.