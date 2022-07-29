Экскурсоводам и туроператорам показали туристический маршрут по Верхнеуральску

Кроме достопримечательностей они смогли оценить и гастрономические бренды города

Туроператоры и экскурсоводы Челябинской области побывали на экскурсии в тюрьме, где когда-то сидела двоюродная сестра Гитлера, попробовали сыр от местного производителя и познакомились с работой питомника саженцев. Информационный тур организовало Агентство международного сотрудничества Челябинской области региона. Журналист ИА «Первое областное» узнала у организаторов туров — чем город может быть интересен туристам.

Знакомство с Верхнеуральском началось с краеведческого музея. Здесь каждому гостю предлагают напечатать листовку на действующем старинном типографском оборудовании, рассказывают об истории города и о том, как он связан с именем скульптора Эрнста Неизвестного.

Продолжением поездки стало посещение царской тюрьмы, в которой в советское время держали политзаключенных и немецких пленных. В числе последних была и кузина Гитлера. Следующая туристическая локация — Никольский храм, построенный в русско-византийском стиле. Собор XIX века традиционно притягивает паломников не только со всей Челябинской области, но и из соседних регионов. С недавнего времени в Никольском храме можно посетить и фамильный склеп строителя святыни.

После осмотра исторических зданий Верхнеуральска туроператоры и экскурсоводы отправились на Каменную сопку, или Диё-таш, — так называют необычный останец, по форме напоминающий верблюда. В древности это место было святилищем, позже тут останавливались на привал караваны, груженные товарами из Индии и Китая. Сейчас Каменная сопка привлекает туристов загадочными легендами. К тому же это природная смотровая площадка: отсюда открывается хороший обзор на город и соседние горы.

Гастрономической составляющей маршрута по городу стала дегустация продукции от сыроварни «Иван-сыр». Местные сыры — качотта, маасдам, чечил и многие другие сорта — делаются вручную, только из натурального молока и сливок. Финальной точкой выезда стал «Дом лесника» — музей-питомник, где можно увидеть, как из крохотного семечка прорастают березы, как растут сосны и даже экзотические растения.





В презентации маршрута приняли участие организаторы туров как из Челябинска, так и из Магнитогорска (он находится всего в 54 км от Верхнеуральска). Они поделились своими впечатлениями от поездки.

Организатор экскурсий из Магнитогорска Екатерина Бессмертных считает, что Верхнеуральск может быть интересен жителям города металлургов, в том числе за счет близкого расположения.

«Историю этого места классно представляют краеведы: Виталий Викторович Фомин встречал нашу группу, раскрывая весь турпотенциал. Василий Алексеевич Ашитков раскрыл красоту этого ландшафта — с высоты колокольни классные виды! Потрясает глубина этого человека, как он относится к историческим личностям, к храму, созданию и жизни икон», — рассказала Екатерина Бессмертных.

Она также призналась, что отметила для себя «Дом лесника», где директор лесхоза Владимир Викторович Сизов рассказал о новых технологиях выращивания деревьев и о новых экологических тропах, куда Екатерина и планирует организовать туристический выезд.

Организатор авторских туров из Челябинска Александр Приблагин отметил как плюсы, так и минусы представленного туристического маршрута. Но выразил уверенность, что туристам точно будет чем заняться в Верхнеуральском районе.

«Верхнеуральск привлек меня по нескольким пунктам: природа и гастрономия. Храмы и музеи — это слабая программа, на мой взгляд. Для организации своих туров я бы рассмотрел точечные локации города, например тюрьму, потому что она уникальна, и катание туристов на танке. Если отправляться на экскурсию на реку Белую или на горнолыжку в Магнитогорск, то, проезжая Верхнеуральск, можно было бы посетить несколько локаций», — говорит Александр Приблагин.

Мы составили свой топ-6 мест города, куда стоит заглянуть. В первой части репортажа — про краеведческий музей, Никольский храм и... верхнеуральскую тюрьму.

Ранее туроператорам из Екатеринбурга презентовали маршруты и экоцентр нацпарка «Таганай».

