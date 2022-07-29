Топ‑6 интересных мест Верхнеуральска для туристов

Легенда про Пугачева, мироточащие иконы и тюрьма для сестры Гитлера — в репортаже ИА «Первое областное»

В 230 километрах от Челябинска находится Верхнеуральск — старейший город Челябинской области. Многие проезжают его, отправляясь в Магнитогорск или Башкирию, но не все знают, что он заслуживает отдельного посещения. Журналист ИА «Первое областное» побывала в Верхнеуральске и убедилась в том, что городу есть чем удивить туристов. Мы составили свой топ-6 мест города, куда стоит заглянуть. В первой части репортажа — про краеведческий музей, Никольский храм и... верхнеуральскую тюрьму.

Про купцов, казаков и Емельяна Пугачева

Чтобы узнать, чем интересен этот город, немного углубимся в историю. В XVIII—XIX веках город бурно развивался как центр торговли на Южном Урале. Здесь проходили многочисленные караваны из Средней Азии, которые двигались в европейскую часть России.





В годы расцвета торговли в Верхнеуральске строили свои красивые дома купцы Гогин, Рытов, братья Голубевы, Рамеевы, Куликов, Устинов. В доме последнего сейчас находится краеведческий музей, куда мы и заглянули. На здании, которое выкрашено в ярко-розовый цвет, виднеется табличка — «Объект культурного наследия».

Экспозиция музея занимает два этажа, которые посвящены быту и культуре жителей Верхнеуральска, в том числе казаков. Ведь в 1748 году здесь было создано Оренбургское казачье войско. В то время Верхнеуральск стал столицей 2-го отдела Оренбургского казачьего войска. Этот музей будет интересен и детям, и взрослым.





Я, например, с интересом рассматривала старинную пушку и слушала легенду про Емельяна Пугачева. По преданию, Верхнеяицкая крепость (прежнее название города) — это единственная крепость, которую не стал брать Емельян Пугачев. Отдельное место в музее заняла небольшая коллекция работ скульптора Эрнста Неизвестного. Здесь до начала Гражданской войны жила его семья.





Мироточащие иконы и склеп в подвале храма

В Верхнеуральске гордятся тем, что в 1891 году город посетил последний российский император Николай II. Он отстоял молебен в Свято-Николаевской церкви, ныне действующем Никольском храме, который был построен в 1875 году на средства купца Рытова и является точной уменьшенной копией храма Христа Спасителя в Москве.





В храме нас встретил Василий Алексеевич Ашитков — староста Никольского храма, а по совместительству... звонарь на колокольне храма! Самым смелым предлагают подняться наверх, чтобы осмотреть колокольню.





Лестницы старые, деревянные и очень узкие, но с любопытством лезу наверх. Когда еще представится такая возможность. Василий Алексеевич мастерски демонстрирует нам навыки звонаря и мне дал попробовать позвонить — пробирает до мурашек. Про таких, как он, говорят «живет своим делом».





«Вообще-то я краевед, занимаюсь историей Верхнеуральска и, в частности, историей православных храмов. В дореволюционные времена в городе их было девять, но сохранился сейчас только один Никольский, где мы с вами и находимся. А звонарем я работаю так, для души. Когда взгрустнется, поднимаюсь сюда»,— признается Василий Алексеевич.





Староста храма ведет нас дальше, к уникальным иконам, про которые, кажется, готов рассказывать часами.

«Эта чудотворная икона называется „Последнее явление Богородицы“. Когда во время Первой мировой войны казаки попали в окружение, они обратились к Богородице с молитвами и в видениях она указала им путь. После этого казаки в 1916 году заказали написать икону, где они изображены на коленях перед образом Богородицы. Всего таких икон было шесть, но сохранились из них три: в нашем соборе, в Волгограде и в Пермском крае», — рассказал Василий Ашитков.

Есть в коллекции храма и такие иконы, чудо которых смогли наблюдать сотни прихожан.

«Это частная икона, на ней изображены Святой Василий, архангел Михаил и Иоанн Крондштадтский. Она много лет находилась в этом храме, а когда мы четыре года назад нашли захоронения под наших собором, неожиданно замироточила. Как позже выяснилось, найденные останки принадлежали строителю этого храма. Еще одна икона, которая мироточила, — это копия известной Табынской иконы Божьей матери», — показывает Василий Алексеевич.





Еще одна «святая святых», которую староста храма приоткрыл нам, — это крипта (каменная камера под полом церкви или другого здания. — Прим. ред.), где находится захоронение купца Рыкова. Он оплачивал строительство этой церкви, также здесь похоронены его супруга и племянник.





Тюрьма для сестры Гитлера

Во многих российских регионах есть тюрьмы, но в Верхнеуральске к этому объекту особое отношение — она считается местной достопримечательностью. Подъезжаем к ее воротам, и становится не по себе: сторожевая будка с охранниками, забор с колючей проволокой, вдалеке на площадке гуляют заключенные. Автоматически убираю в сумку телефон — это ведь зона особая, снимать наверняка запрещено. Но нас с улыбкой встречает приветливая сотрудница тюрьмы.





«Мы сейчас с вами пройдем в музей, в этой стороне снимать можно. А вот там (показывает в сторону высокого здания с решетками) действующая тюрьма, туда экскурсий нет и съемка запрещена»,— объяснила она.





Поднимаемся в музей. В коридоре запах сырости, который бьет в нос. Но в самом музее довольно светло и уютно. На стенах фотографии отличившихся сотрудников, а под стеклом экспонаты, каждый из них хранит свою историю.

«Построена тюрьма была в 1914 году, но первые годы пустовала. Заполняться она начала в 1918 году, а в 1923 году, в период политических репрессий, сюда направляли людей, неугодных власти. Это, например, соратники Ленина Зиновьев, Каменев, Радек, первый редактор „Комсомольской правды“ Слепков и другие. По одной легенде, Каменев и Зиновьев содержались в камере вместе. Но их дебаты иногда доходили до рукоприкладства, и их пришлось рассадить»,— говорит сотрудница тюрьмы.





Еще одна известная личность, которая была узницей верхнеуральской тюрьмы в 1950-х годах, — это двоюродная сестра Гитлера — Мария Коппенштайнер. Да-да, поплатилась свободой она исключительно за родство с фюрером.

«В послевоенное время здесь содержались немецкие заключенные. Был даже штат сотрудников, которые владели немецким языком, чтобы общаться с ними. Среди них была и двоюродная сестра Гитлера. По рассказам старожилов-конвоиров, видевших ее, это была изможденная худая женщина, которая даже не выходила на прогулку. Здесь она и умерла», — рассказали нам в тюрьме Верхнеуральска.





Среди современных «фишек» музея при тюрьме — это самые необычные «схроны» для заключенных. Например, с воли им передавали телефоны, спрятанные в шлепанце, книге, эмалированной посуде с двойным дном. Но самой необычной незаконной посылкой стала партия консервированных персиков. У охранников вызвал подозрение вес банок, и при вскрытии в каждой из них обнаружили сотовые телефоны. Как рассказали местные, за всю более чем 100-летнюю историю верхнеуральской тюрьмы из нее не было ни одного побега.

Следующая тройка интересных мест Верхнеуральска — во второй части репортажа, который выйдет на сайте ИА «Первое областное» в ближайшее время.