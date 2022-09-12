Экс-руководителя челябинской администрации осудили за злоупотребление должностными полномочиями

Сергею Репринцеву дали полтора года условно

В Челябинске 12 сентября в Центральном районном суде огласили приговор по уголовному делу в отношении экс-начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации города Челябинска Сергея Репринцева. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в сентябре 2019 года Сергей Репринцев в должности начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации города Челябинска подписал проект разрешения на ввод в эксплуатацию ТРК по улице Ворошилова. Однако не проверил наличие и правильность оформления документов, не осмотрел лично объект. В дальнейшем организация зарегистрировала право собственности на указанный объект.

Центральный районный суд города Челябинска начал рассмотрение дела еще в марте этого года, заседание переносили по ходатайству адвоката. Сегодня суд квалифицировал действия Репринцева по ч. 1 ст. 285 УК РФ — как злоупотреблением должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

«Приговором Центрального районного суда г. Челябинска Репринцев С. В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Назначенное Репринцеву С. В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев», — пояснили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.