Центральный суд начал рассмотрение дело в отношении экс-руководителя челябинской администрации

Сергея Репринцева обвиняют в превышении должностных полномочий

25 марта, в четверг, Центральный районный суд города Челябинска Начал рассмотрение дела в отношении бывшего сотрудника администрации города. Сергей Репринцев обвиняется в превышении должностных полномочий. По ходатайству адвоката заседание суда перенесли на 8 апреля, сообщает источник ИА «Первое областное».

По версии следствия, в сентябре 2019 года Сергей Репринцев в должности начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации города Челябинска, подписал проект разрешения на ввод в эксплуатацию ТРК по улице Ворошилова. Однако не проверил наличие и правильность оформления документов, не осмотрел лично объект. В дальнейшем организация зарегистрировала право собственности на указанный объект.

«На основании полученного документа впоследствии представители коммерческой организации обратились в министерство имущества региона с целью хищения находящегося в государственной собственности земельного участка, расположенного по ул. Ворошилова, кадастровой стоимостью свыше 19 миллионов рублей. Однако преступные действия указанных лиц не были доведены до конца по не зависящим от них обстоятельствам в связи с пресечением их деятельности сотрудниками правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В зале Центрального суда сегодня документы по делу, но не свидетелей. По ходатайству адвоката подозреваемого, суд перенесли до 8 апреля.