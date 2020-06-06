Экс-главе Челябинска продлили домашний арест

Избранная обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере мера продлится ещё два месяца.

Послушать 00:00

Экс-главе Челябинска Евгению Тефтелеву продлили срок содержания под домашним арестом. Решение было принято 5 июня 2020 года Центральным районным судом города Челябинска.

«Суд вынес постановление об удовлетворении ходатайства следователя по ОВД второго отдела по расследованию ОВД Следственного Управления Следственного Комитета РФ по Челябинской области о продлении срока содержания под домашним арестом до 10 августа 2020 года в отношении Тефтелева Евгения Николаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»,— сообщили в пресс-службе суда.

Также там добавили, что в ходе судебного заседания прокурор поддержал ходатайство следователя, а обвиняемый и его защитник против продления срока не возражали.

Кроме того, суд посчитал, что обстоятельства, послужившие основанием для избрания данной меры пресечения, не изменились и не отпали, новых обвинений в адрес экс-главы Челябинска также не поступало.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.