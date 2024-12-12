Экопроект из Челябинской области занял призовое место во всероссийской «Зеленой премии»

Автор блога «Чистомэн» Артур Сиразеев победил в номинации «Экологический лидер»



Экологический активист из Челябинской области Артур Сиразеев в образе «Чистомэна» стал одним из победителей конкурса РЭО «Зеленая премия». Его проект получил средства на развитие. На первом месте в этой номинации проект из Камчатского края.

Проект «Чистомэн»посвящён борьбе за чистоту и порядок на улицах Челябинска и пригорода. Артур Сиразеев занимается уборкой городских и пригородных территорий и привлечением внимания общества к экологическим вопросам.

Один из недавних примеров — в ноябре Чистомэн устроил голосование в Копейске... окурками. Прохожим предлагается батл новогодних блюд Оливье & холодец, для этого надо опустить мусор в соответствующий отсек. Цель — научить людей сохранять чистоту на улицах. Урну Артур Сиразеев сконструировал сам.

Ранее мы сообщали, что в шорт-лист «Зеленой премии» Российского экологического оператора вошли три экологических проекта из Челябинской области. Помимо «Чистомэна» в категории «Общественный трек» в число лидеров попала экологическая организация «Экогид», в категории «Профессиональный трек» — региональный оператор «Центр коммунального сервиса» с проектом «Интерактивная карта».