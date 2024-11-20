Три челябинских экопроекта вошли в шорт‑лист «Зеленой премии» — 2024

Это уже серьезный результат, отмечают авторы

Сразу три экологических проекта из Челябинской области вошли в шорт-лист ежегодной «Зеленой премии» Российского экологического оператора. В категории «Общественный трек» в числе лидеров — экологическая организация «Экогид» и автор блога «Чистомэн» Артур Сиразеев, в категории «Профессиональный трек» — региональный оператор «Центр коммунального сервиса» с проектом «Интерактивная карта», сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора.

«Челябинская область неоднократно становилась победителем конкурса „Зеленая премия“ в номинации „Регионы России“ и, по данным Регионального экологического оператора, последние два года входит в топ-10 регионов, занимающих лидирующие позиции в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами»,— рассказал замминистра экологии Челябинской области Иван Кинев.

Руководитель проекта «Экогид» Анна Карпелюк отмечает, что «Зеленая премия» — это одна их самых престижных площадок для презентации проектов и попасть в шорт-лист — уже серьезный результат, поскольку ежегодно подается более 13 тысяч заявок. Также она подчеркнула, что проекты «Экогида» — шахматы из переработанного вторсырья, экоуроки и другие — достойны оценки федеральных экспертов.

Вошел в шорт-лист и проект «Интерактивная карта» регионального оператора «Центр коммунального сервиса». Это платформа, которая позволяет мониторить состояние контейнерных площадок, оценивать эффективность работы операторов и быстро принимать необходимые меры по вывозу отходов. Сейчас доступ к ней имеют сотрудники ЦКС, Минэкологии и правительства региона, а также администрации Челябинска и Миасса.

«В планах — расширение функционала сервиса и увеличение доступа к нему, в том числе потребителей услуги по обращению с ТКО. То есть любой пользователь сервиса сможет отслеживать состояние контейнерной площадки, а службы, ответственные за вывоз мусора, смогут оперативно выявлять проблему и реагировать на нее»,— рассказал директор ЦКС Захид Камилов.

Лучшие проекты, попавшие в шорт-лист, станут финалистами и получат не только статуэтку премии, но и дальнейшее развитие.

Напомним, «Зеленая премия» была запущена в 2021 году. Она направлена на популяризацию реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, осознанного потребления и на формирование новой экологической культуры среди населения России.