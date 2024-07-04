Егора Ковальчука наградят медалью «За заслуги перед Челябинской областью»

Госслужащий покидает Южный Урал, чтобы возглавить правительство ЛНР

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение представить к награде бывшего мэра Миасса Егора Ковальчука. Государственный служащий получит медаль «За заслуги перед Челябинской областью» II степени, сообщает пресс-служба правительства региона.

С 2019 года Егор Ковальчук работал в правительстве Челябинской области: несколько лет он курировал работу экономического блока. В 2023 году Ковальчук стал главой Миасского городского округа, при этом он также исполнял обязанности вице-губернатора региона на общественных началах.

На днях стало известно, что Ковальчук покидает Южный Урал, чтобы возглавить правительство Луганской Народной Республики.

В четверг, 4 июля, депутаты Миасского городского собрания приняли отставку Ковальчука с поста главы города. Алексей Текслер поблагодарил бывшего подчиненного за добросовестную работу, направленную на развитие Челябинской области, и представил к медали.

Исполнять обязанности главы Миасса между тем будет бывший мэр Карабаша Олег Буданов.