Челябинец Егор Ковальчук может возглавить правительство ЛНР

Сегодня его официально представили как претендента на эту должность

В четверг, 27 июня, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник представил челябинца Егора Ковальчука как кандидата на должность председателя правительства ЛНР. Об этом Пасечник сообщил в личном телеграм-канале.

«Уверен, что с приходом Егора Ковальчука на должность председателя правительства ЛНР республика получит новый толчок к развитию во всех сферах жизни», — подчеркнул Пасечник.

Егор Ковальчук является выпускником «школы губернаторов» — программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Свою карьеру он начинал в банковской сфере, после чего работал заместителем главы и заместителем губернатора Челябинской области. Сейчас является главой Миасса.

Информация о том, что Егор Ковальчук может занять высокую должность в Луганской Народной Республике, появилась еще накануне. Однако официально в мэрии Миасса комментарии на этот счет не давали.

Между тем в конце мая 2024 года пост председателя правительства Запорожской области заняла другой выходец из Челябинской области Ирина Гехт. На Южном Урале она занимала пост вице-губернатора области по социальным вопросам.