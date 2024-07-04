Экс-мэр Карабаша Олег Буданов стал и. о. главы Миасса

Собрание депутатов единогласно приняло отставку Егора Ковальчука

4 июля Собрание депутатов Миасского городского округа назначило первого заместителя главы города Олега Буданова исполняющим обязанности главы. Егор Ковальчук перешел на работу в правительство ЛНР, передает корреспондент медиахолдинга.

Сегодня Егор Ковальчук поблагодарил миасцев за работу. Он перечислил те важные дела, которые претворились в жизнь в городе, и выразил благодарность за поддержку губернатору Алексею Текслеру и правительству региона.

«Я покидаю пост главы Миасского городского округа и перехожу на должность главы Правительства Луганской Народной Республики. Я продолжаю работу на благо нашего Отечества вне зависимости от места. Если я нужен стране в ЛНР — мой долг быть там», — написал Егор Ковальчук в своем телеграм-канале.

Ранее Олег Буданов был главой Карабаша, затем он сложил полномочия и работал на миасском заводе «Урал». В октябре прошлого года был назначен первым заместителем главы Миасского городского округа.