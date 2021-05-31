ЕГЭ-2021 в Челябинске: стобалльник по географии раскрыл секрет успешной оценки

Выпускники уже начали сдавать первые экзамены

В Челябинской области стартовал период проведения единого государственного экзамена. В понедельник, 31 мая, школьники приступили к сдаче ЕГЭ по географии, литературе и химии, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

В 2020 году южноуралец Рустам Шакиров сдал географию на 100 баллов. Молодой человек рассказал, в чем секрет его успеха.

«Секрет хорошей сдачи экзамена в том, что нужно верить в себя. Если структурировать все основные моменты у себя в голове, то ЕГЭ можно сдать на 80+ баллов легко. Важна практика, не забывайте прорешивать задания. Самое томительное время — это время ожидания экзамена в аудитории. Когда нам раздали КИМы, первым делом на черновик я нанес все основные моменты и теорию, которая может пригодиться. Необходимо немного отвлечься, когда прорешал КИМ на черновике. Подумайте о чем угодно, сходите умыться — и снова за работу. Проверьте, что вы написали в первой и письменной частях. Сдать ЕГЭ трудно, но возможно, если на протяжении всего периода обучения в школе ты добросовестно учился, выполнял все задания. Если вы готовились к экзаменам, то вам определенно бояться нечего», — подбодрил выпускников Рустам Шакиров.

В этом году ЕГЭ сдают 16 тысяч южноуральцев. На территории региона открыты 93 пункта проведения экзаменов.

Даты проведения ЕГЭ можно увидеть по ссылке.

Выпускникам перед экзаменами требуются поддержка и внимание родителей. Мы выяснили у психолога, как взрослые могут помочь детям пережить этот трудный период.