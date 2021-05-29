Психолог рассказала, как родителям поддержать школьников перед ЕГЭ

В понедельник в Челябинской области начинаются выпускные экзамены

Выпускники 11-х классов стоят на пороге самых важных экзаменов. Нервное напряжение школьников растет по мере приближения первого дня ЕГЭ. И не все могут самостоятельно справиться со своим стрессом. Как родителям поддержать ребенка в этот трудный момент, рассказала психолог, методист Центра развития образования города Челябинска, помощник уполномоченного по правам человека в Челябинской области Жанна Кулькова.

НАЧИНАЙТЕ С СЕБЯ

Зачастую родители нервничают больше, чем дети. В первую очередь взрослый должен взять себя в руки.

«Действуйте как в самолете: сначала наденьте маску на себя, а потом — на ребенка. Если мама слишком эмоционально комментирует экзамены и говорит „все будет хорошо“ с трясущимися руками, ребенок в это не поверит. Помните: не существует безвыходных ситуаций. И сами поверьте в это», — говорит Жанна Кулькова.

Нагнетать атмосферу, по словам психолога, могут и педагоги. Учителя тоже устают и испытывают истощение к концу учебного года. Взрослые также могут допускать ошибки в работе: недооценивать ребенка или, наоборот, требовать от него недостижимые результаты.

НЕ ЗАВЫШАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ставить перед детьми невыполнимые задачи могут и родственники.

«Вот пример из практики: мальчик-выпускник адекватно оценивает свои возможности и рассчитывает получить на экзамене тройку, его поддерживают педагоги. А родители заявляют, что „тройка не оценка“ и отправляют школьника к репетитору, чтобы тот подтянул его до четверки. История закончилась нервным срывом, семья обратилась к психологу. А мне пришлось работать с родителями, поскольку они завышали требования и ставили цели, которые изначально не могут быть достигнуты, если все годы ребенок получал тройки по этому предмету», — подчеркнула психолог.

Совет: оценивайте ситуацию реально, оцените возможности своего ребенка и не требуйте от него запредельных результатов. Кроме того, не ставьте под сомнение способности школьника, чтобы не подорвать веру в себя.

НЕ ПРОПУСТИТЕ ТРЕВОЖНЫЕ ЗВОНОЧКИ

Даже стрессоустойчивым детям перед экзаменами требуется поддержка и помощь близкого человека. Часто дети не могут напрямую сказать, что их беспокоит. Вот несколько тревожных звоночков, которые могут говорить о проблемах.

Любые изменения в обыденных привычках

Пример: ребенок плохо засыпал/начал спать по 12 часов в сутки. Сюда же можно добавить любые изменения в пищевом поведении.

Изменения в эмоциональном состоянии

Пример: ребенок, не нуждавшийся в помощи, начал требовать повышенного внимания и стал пассивным.

Изменения интересов

Пример: коммуникабельный ребенок замкнулся в себе и сократил социальную активность до минимума.

Если перед важными экзаменами вы заметили подобные сигналы, необходимо действовать.

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЬ

Если вы замечаете изменения, первым делом поговорите с ребенком, выясните причины, узнайте, как он себя чувствует. Когда контакт с родителем налажен, такой разговор уже сам по себе имеет терапевтический эффект и поможет ребенку.

«Если контакт наладить не получается, стоит обратиться к специалисту. Педагог-психолог в школе, психолог в медицинском учреждении или в частной компании в состоянии определить, нормально ли ребенок реагирует на стресс. После разговора специалист может отнести ребенка к группе риска и, в случае необходимости, направить к врачу», — отметила Жанна Кулькова.

Принимать медикаменты необходимо далеко не каждому выпускнику. Большинству помогает разговор в ходе индивидуальной консультации или семейной терапии.

В целом родителям нужно оставаться спокойными и внимательными к своим детям. Большая часть школьников справляется со сложным этапом самостоятельно, главное, чтобы взрослые им не мешали.