В Челябинской области сегодня, 6 июня, единый государственный экзамен по физике и истории напишут почти 4000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона.
«Ежегодно физика входит в число популярных предметов. 2022 год не стал исключением. У нас в области зарегистрировались для сдачи ЕГЭ по физике более двух тысяч выпускников. Задания, которые им предстоит выполнить, охватывают все разделы курса физики средней школы», — рассказал директор регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.
Участников, сдающих ЕГЭ по истории, меньше. Этот предмет выбрали 1500 выпускников. По словам Андрея Барабаса, задания в контрольно-измерительных материалах по этому предмету включают в себя значительный пласт фактического материала. В то же время особое внимание уделяется проверке аналитических и информационно-коммуникативных умений выпускников.
«Минимальный балл, установленный на ЕГЭ по физике, составляет 36 баллов, по истории — 32. Результаты экзаменов будут объявлены не позднее 22 июня», — уточнили в пресс-службе Минобра Челябинской области.
Участникам ЕГЭ во время экзаменов запрещено иметь при себе шпаргалки, справочные материалы и любые средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру. По всем вопросам организации и проведения экзамена в Челябинской области можно обращаться по телефону горячей линии 8 (351) 263-25-17.
Напомним, на Южном Урале во время сдачи ЕГЭ по математике, обязательного для получения аттестата за 11-й класс, обнаружили шпаргалку у одного школьника. За нарушение требований порядка проведения экзамена он был удален из аудитории.
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