ЕГЭ по физике и истории 6 июня напишут 4000 выпускников Челябинской области

Предметы не являются обязательными для получения аттестата за 11‑й класс

«Ежегодно физика входит в число популярных предметов. 2022 год не стал исключением. У нас в области зарегистрировались для сдачи ЕГЭ по физике более двух тысяч выпускников. Задания, которые им предстоит выполнить, охватывают все разделы курса физики средней школы»,

— рассказал директор регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

«Минимальный балл, установленный на ЕГЭ по физике, составляет 36 баллов, по истории — 32. Результаты экзаменов будут объявлены не позднее 22 июня»,

— уточнили в пресс-службе Минобра Челябинской области.