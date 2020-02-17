Впереди у южноуральцев две сокращенные рабочие недели

Роструд посчитал ближайшие выходные россиян.

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День защитника Отечества в этом году приходится на воскресенье, поэтому выходной переносят на день. Россияне получают три дня отдыха: 22, 23 и 24 февраля. А это значит, что следующая рабочая неделя будет состоять всего из четырех дней. Также не стоит забывать, что нынешний год високосный, а 29 число выпадает на субботу.

Международный женский день в 2020 году тоже будет в воскресенье, то есть мы снова будем отдыхать три дня: 7, 8 и 9 марта, работать четыре: 10, 11, 12 и 13 числа.

Напомним, что еще больших поблажек ожидать не стоит, в пятницы 21 февраля и 6 марта не будет сокращенного рабочего дня, поскольку они не выпадают на канун праздников.

Следующие масштабные выходные грядут в мае, отдыхать будем с 1 по 5 мая включительно, а также 9, 10 и 11 числа.