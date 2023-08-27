Движение троллейбусов изменят в Челябинске на несколько дней

В центре города будут модернизировать контактную сеть

В Челябинске на несколько дней изменят маршруты нескольких троллейбусов в связи с модернизацией контактной сети на пересечении проспекта Ленина и Свердловского проспекта. Об этом сообщили 27 августа в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

«С 28 августа до 5 утра 31 августа закрывается движение троллейбусов через перекресток Свердловского проспекта и проспекта Ленина. Троллейбусы №№ 10, 12, 17, 19 временно изменят свои маршруты»,— уточнили в учреждении.

Электротранспорт будет следовать по маршрутам:

№ 10: Солнечный берег — Свободы — Тимирязева — Пл. Революции — Солнечный берег;

№ 12: Молдавская — Комсомольский проспект — ДК Строителей;

№ 17: Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Труда — Энгельса — Парк Гагарина;

№ 19: Первоозерный — Свободы — Тимирязева — Пл. Революции — Первоозерный.

Горожанам рекомендовали на время ограничения пользоваться автобусами №№ 2, 4, 15, 51, 64, 483, КМ. Для экономии можно использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1200 рублей или пересадочный билет стоимостью 28 рублей по транспортной карте.

Сохраняются изменения в движении некоторых трамваев в связи с проведением ремонтных работ на путях и теплотрассе.