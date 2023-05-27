Движение по улице Обской закроют на месяц в Челябинске из-за строительства газопровода

На каком участке будет перекрыто движение

В Челябинске более чем на месяц перекроют движение транспорта по улице Обской в поселке АМЗ из-за строительства подземного газопровода. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение транспорта будет ограничено с воскресенья, 28 мая, по субботу, 1 июля, в районе дома № 5 по улице Обской. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.







С 26 мая по 7 июня в Челябинске перекрыто движение по улице Каслинской в связи с проведением буровых работ.

До 21 июня закрыто движение по улице Клары Цеткин в связи со строительством сетей водоснабжения.