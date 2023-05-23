В центре Челябинска почти на месяц закрывают участок улицы

На улице Клары Цеткин построят сети водоснабжения

Администрация Челябинска сообщает об очередном ограничении движения, связанном с коммунальными работами. Речь идет об улице Клары Цеткин, где с сегодняшнего дня стартует строительство сетей водоснабжения. По этой причине закрывается движение транспорта на участке от дома № 11 до перекрестка с улицей Труда.

Автомобилистов просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут своего следования. Участок будет закрытым почти месяц, то есть до 21 июня.





Отметим, что примерно на такой же срок стал недоступным участок улицы 3-го Интернационала в районе пересечения с проспектом Ленина. Там тоже проводят работы на сетях водоснабжения. До 28 мая закрыт проезд в районе парка Дружбы и возле садового товарищества «Дружба — ЧТЗ». Там ремонтируют теплотрассу.

Кстати, в Челябинске стартовали работы в рамках проекта «Дорожный рывок», из-за чего автомобилистам придется потерпеть неудобства на тех участках улиц, где идет ремонт или строительство. Дорожникам в этом году предстоит привести в порядок и возвести почти 50 км полотна. Накануне власти города назвали знаковые участки нынешнего дорожного сезона.