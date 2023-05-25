В Челябинске на десять дней перекроют движение по улице Каслинской

Дорожники будут проводить геологические изыскания

На улице Каслинской в Челябинске с 26 мая по 7 июня ограничат движения транспорта в связи с буровыми работами. Дорожники будут выполнять изыскания по проекту «Строительство линий скоростного транспорта». Об этом сегодня, 25 мая, сообщила пресс-служба регионального Миндортранса.





Иллюстрация: пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

Дорогу перекроют на участке между домами 22 и 26, неподалеку от пересечения улиц Каслинской и Кожзаводской. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.