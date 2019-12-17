Сроки запрета на въезд в Челябинск большегрузов сдвинули

Автомобиля грузоподъемностью больше 10-ти тонн не смогут въехать в город днем с 23 декабря.

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Ограничения на въезд фур в Челябинск связано с предновогодними хлопотами. На дорогах мегаполиса ожидается увеличение количества личного транспорта южноуральцев, которые отправятся за покупками перед главным праздником года. Для того, чтобы снизить транспортную нагрузку и не портить настроение людей пробками и заторами, было решено запретить въезд в город большегрузного транспорта в Челябинск с 23 по 31 декабря. Действовать он будет с 06:00 до 22:00 часов.

«Владельцы автотранспортных предприятий, торговых и строительных организаций, должны планировать маршруты движения большегрузного транспорта с учетом того, что передвижение по городским улицам, погрузка и разгрузка будут разрешены в ночное время с 22.00 до 06.00 часов», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Несмотря на запрет, сотрудники ГИБДД примут все необходимые меры, чтобы необходимые для жизни людей товары и продукты в город поступали без перебоев.

«При доставке грузов необходимо предусматривать обход и въезд в Челябинск таким образом, чтобы передвижение по городу было минимальным, исключая сквозной проезд областного центра по городским путепроводам», — советуют в управлении ГИБДД области остальным перевозчикам.

В часы-пик на самых сложных перекрестках Челябинска светофоры будут переводить в желтый мигающий режим, а управлять движением будут «вручную».