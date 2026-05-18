Две трети жителей Челябинска регулярно продают лишние вещи

Первый опыт ресейла для многих оказался удачным

Большинство челябинцев (79%) хотя бы раз в жизни продавали личные вещи. Чаще это делают женщины, рассказали ИА «Первое областное» специалисты платформы «Авито».

Наиболее распространенный возраст, в котором жители города впервые пробуют себя в роли продавцов, больше 23 лет — так сказали 48% челябинцев. Студенчество назвали 10%, а подростковый возраст — 29%.

Самые популярные категории для первой продажи:



одежда — 34% (чаще продают женщины);

техника — 15% (чаще продают мужчины);

книги и учебники — 11%;

товары ручной работы — 10%;

цифровые товары (игровая валюта или предметы из игр) — 8%.

Первых покупателей челябинцы находят на сайтах объявлений — 50%, через знакомых — 17%, во дворе или в школе — 9%, в соцсетях или мессенджерах — 5%.

Средняя сумма, вырученная с первой сделки, составляет 1500 рублей. До 500 рублей получили 42%, от 500 до 1000 рублей — 34%, от 1000 до 3000 рублей — 7%, от 3000 до 5000 рублей — 11%, от 5000 до 10 000 рублей — 3%, а более 10 000 рублей — 2%.

Способы расходования первого заработка различаются по гендерному и возрастному признакам. Женщины чаще тратят на одежду, обувь и аксессуары — 22% (против 12% у мужчин), сладости и фастфуд — 17% (против 12% у мужчин). Мужчины расходуют заработанные деньги на развлечения (кафе, кино) — 18% (против 14% у женщин), желанную технику — 18% (против 6% у женщин). Откладывают на будущее дело 12% челябинцев (среди женщин так поступают 9%). Молодежь 18—24 лет чаще тратит на сладости и фастфуд.

После первого опыта продажи две трети опрошенных (68%) продолжают заниматься ресейлом. 28% продают что‑то постоянно. 40% делают это периодически, когда накапливаются лишние вещи. 15% совершили несколько продаж и не исключают, что повторят опыт в будущем.

Опрос «Авито» показал, что продажа личных вещей стала распространенной практикой среди челябинцев. Первый опыт обычно приходится на взрослый возраст, а стартовым товаром чаще всего становится одежда или техника. Вырученные суммы, как правило, невелики, но для многих горожан ресейл превращается в регулярную деятельность — удобный способ освободить пространство и получить дополнительный доход.