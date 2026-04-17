Мебель с рук готовы покупать 7 из 10 жителей Челябинска

Наиболее востребованы диваны и кресла

70% жителей Челябинска готовы приобретать мебель на ресейл‑площадках. Чаще всего такой подход выбирают молодые люди. Для четверти опрошенных (24%) это оптимальный способ сэкономить без потери качества, сообщили ИА «Первое областное» аналитики «Авито Товаров» и «Авито Рекламы».

63% покупают новую мебель на замену старой — если предмет сломался или пришел в негодность. 54% обновляют обстановку во время ремонта. 41% приобретают мебель из‑за новых функциональных потребностей (например для обустройства детской комнаты или уголка для питомца). 21% допускают спонтанные покупки — чаще всего это молодежь в возрасте 18—34 лет.

Большинство челябинцев открыты к покупке мебели с рук. 66% готовы рассматривать варианты на ресейл‑рынках. Среди молодежи 18—24 лет доля таких покупателей достигает 73%. Кроме того, 22% ищут на вторичном рынке уникальные винтажные или дизайнерские модели, а 18% выбирают подержанную мебель из соображений экологии и осознанного потребления.

В этом году приобрести какую‑либо мебель планируют 79% респондентов. Наиболее востребованные категории:



диваны и кресла — 43%;

мебель для кухни и столовой — 33%;

предметы для хранения и декор — 32%;

мебель для спальни — 31%.

Средний бюджет на «мебельные» расходы в этом году составляет 54 000 рублей. Распределение по планируемым тратам:



13% хотят уложиться в 10 000 рублей;

16% — в сумму от 10 000 до 30 000 рублей;

20% готовы потратить от 30 000 до 50 000 рублей;

21% — от 50 000 до 100 000 рублей;

9% планируют потратить больше 100 000 рублей.

68% респондентов обращают внимание на рекламные предложения. Основными источниками информации челябинцы назвали сайты с объявлениями и платформы электронной коммерции (48%), онлайн‑магазины мебели (43%) и поисковые системы (38%).

Аналитики «Авито» также выяснили, есть ли у челябинцев дома «тот самый стул», на котором обычно висит одежда. У 60% опрошенных стул действительно выполняет роль вешалки. Для 23% это главный предмет мебели в доме. Еще 28% используют для хранения одежды другие предметы интерьера и не всегда сразу возвращают вещи в шкаф.

Исследование демонстрирует растущую популярность ресейла в Челябинске: покупатели ценят возможность сэкономить, найти уникальные предметы и внести вклад в экологию через осознанное потребление. При этом реклама остается важным фактором при выборе мебели, а привычки жителей города порой оказываются весьма забавными.