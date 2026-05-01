Челябинцы готовы потратить на телевизор в среднем 42 000 рублей

Главным критерием в выборе является качество изображения

Почти половина челябинцев (48%) хотели бы сэкономить на покупке телевизора. Поэтому 34% приобретут технику по акции при хорошей скидке, а 14% подождут крупных распродаж (чаще всего это молодые люди 18–34 лет и мужчины). При этом 28% готовы купить телевизор без ожидания распродаж. Средний бюджет на приобретение новой техники в составляет 42 000 рублей, сообщили ИА «Первое областное» аналитики платформы «Авито».

Распределение предпочтений по ценовым категориям выглядит так:



25 000 рублей и меньше — 25% опрошенных;

от 25 001 до 40 000 рублей — 23%;

от 40 001 до 60 000 рублей — 18%;

от 60 001 до 80 000 рублей — 16%.

В среднем новый телевизор сейчас обходится в 40 000 рублей, а бывший в использовании — в 8 000 рублей. Таким образом, средняя экономия при покупке в ресейле составляет 80%.

Ключевым критерием в выборе телевизора являются параметры изображения (яркость, палитра оттенков, контрастность). Так сказали 36% челябинцев, и чаще на это обращают внимание молодые люди 18-24 лет. Покупатели также предпочитают умные телевизоры с доступом к онлайн-кинотеатрам (27%). На цену смотрят 11% горожан (чаще мужчины, чем женщины). На голосовое управление — тоже 11% (в основном люди старше 65 лет). Качество звука значимо для 5%.

Большинство жителей Челябинска (69%) предпочитают смотреть фильмы именно на телевизоре или смарт-ТВ. Планшет или смартфон выбирают 11% (преимущественно молодежь 18–24 лет), ноутбук — 10%, а домашний кинотеатр — всего 1%.

На телевизорах челябинцы смотрят художественные фильмы (61%), сериалы (51%, популярнее у женщин), контент стриминговых платформ и онлайн-кинотеатров (35%, чаще выбирают люди 25-34 лет), юмористические программы и стендапы (33%), новости и информационные программы (тоже 33%, чаще всего горожане старше 65 лет), развлекательные и ток-шоу (28%, популярнее среди женщин), документальные фильмы и передачи (24%), спортивные программы (12%, интерес выше у мужчин).