Специальный репортаж телеканала ОТВ вышел в финал конкурса «ТЭФИ — Летопись Победы»

Журналист медиахолдинга «Первый областной» отмечен в номинации «Репортер» за материал «Зайцев. Отступать некуда»

Владислав Чухров стал финалистом «ТЭФИ — Летопись Победы» — 2021. Организаторы Всероссийского телевизионного конкурса отметили специальный репортаж «Зайцев. Отступать некуда», представленный телеканалом ОТВ.

Это небольшой фильм о жизненном пути основателя собственной снайперской школы, Героя Советского Союза Василия Зайцева. Действующие лица и автор репортажа рассказывают, каким было детство стрелка-легенды на южноуральской земле, кто научил его метко бить в цель и какой подвиг он совершил в Сталинграде.

О выборе героя для репортажа рассказал сам финалист конкурса.

«Я сам родился в селе Еленинка Карталинского района, и с детства мне был знаком такой персонаж, как Василий Зайцев. Когда я переехал, будучи взрослым, в Челябинск, удивился, что здесь его не знают. Знают во всей России, во всем мире, но в Челябинске мало кто знает о том, что здесь, на южноуральской земле, родился великий снайпер. Поэтому я решил снять и показать, какой герой жил у нас в регионе», — поделился Владислав Чухров.

Интересный факт: съемочная группа искала военно-патриотические организации, которые помогут с реконструкциями. И когда добровольцы откликнулись, сложилось так, что и самого Зайцева, и немецкого снайпера, и всех немецких солдат играл один человек.

На ТЭФИ свою журналистскую работу Владислав представил впервые. Признается, что приятен уже сам факт, что репортаж отметили.

«Любая работа должна быть как-то оценена. Здесь еще добавляет важности то, что я рассказал о том герое, с которым рос. Можно сказать, что с Зайцевым прошло все мое детство, нам рассказывали о нем если не каждый день, то каждую памятную дату: 9 мая, 22 июня, в дни Сталинградской битвы. Мы всегда жили Зайцевым, и хотелось рассказать об этом. Теперь о нем узнали не только жители Южного Урала, но и, возможно, узнают жители всей страны», — рассказал Владислав Чухров.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 21 июня 2021 года в Москве. Посмотреть специальный репортаж «Зайцев. Отступать некуда» можно на нашем сайте.

Напомним, ранее журналист медиахолдинга ОТВ Артур Ишпулатов стал финалистом престижной телевизионной премии «ТЭФИ-КАПИТАЛ». Он участвовал в номинации «Лучший репортер» с сюжетом «Новая жизнь деревни Султаново».

Корреспондент ОТВ Маргарита Хижняк стала обладателем «ТЭФИ-регион». Жюри конкурса отметило сюжет о южноуральском селе Тюлюк, жители которого завели страничку в «Инстаграме». С победой Маргариту поздравил губернатор Алексей Текслер.