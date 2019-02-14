/ Два южноуральских предприятия наградили за победу в конкурсе «Национальные чемпионы»

Награждение состоялось в рамках Российского инвестиционного форума.

Губернатор Борис Дубровский выступил с приветственным словом на награждении победителей конкурса «Национальные чемпионы», прошедшем в Сочи. ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» и ООО НТЦ «Приводная техника» из Челябинской области были отмечены на мероприятии, проходящем в рамках Российского инвестиционного форума.

В 2019 году Челябинская область приступает к реализации проекта «Региональные чемпионы», где ставка будет сделана на поддержку высокотехнологических компаний. Участие в подобных проектах сродни спортивному соревнованию — чтобы победить один раз в четыре года на Олимпийских играх, нужно все четыре года каждый день работать над собой. У южноуральских компаний такие силы есть. Я желаю им дальнейшего успеха. — подчеркнул Борис Дубровский.

Обе компании являются ключевыми резидентами в своих производственных кластерах. Предприятие «Приводная техника» разрабатывает системы автоматизации электроприводов. Компания «СпецГражданСтрой» — производит цельносварные краны и детали трубопроводов.