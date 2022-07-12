Два трамвайных маршрута изменятся с 15 июля в Челябинске

Рассказываем, как будет следовать общественный транспорт

В Челябинске с 15 июля изменятся маршруты трамваев № 15 и 18 в связи с открытием после ремонта Ленинградского моста. Об этом сообщили 12 июля в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«На участке от Теплотехнического института до Монтажного колледжа трамваи будут следовать по улицам: проспект Победы, Горького вместо Кирова, Карла Маркса, Труда. В остальном — без изменений»,— уточнили в ведомстве.

Первый рейс трамвая № 15 будет отправляться от Чичерина в 5:39 в будни и в 6:51 в выходные. От ЧТЗ — в 6:49 в будни и в 7:17 в выходные. Последний рейс от Чичерина — в 21:24 в будни и в 21:36 в выходные, от ЧТЗ — в 22:14 в будни и в 22:02 выходные.

Трамвай № 18 в будни от ЧМК будет отправляться в 5:57, в выходные — в 5:50. От Чистопольской — в 5:16 в будни и в 5:15 в выходные. Последний рейс от ЧМК — в 21:21 в будни и в 21:45 в выходные. От Чистопольской — в 22:10 в будни и в 21:27 в выходные.

Движение трамвая № 6 и автобусов № 8, 9, 25С, 34, 45 не изменится.

Ленинградский мост закрыли на ремонт 1 мая 2021 года. Открыть его планировали в сентябре 2022 года, однако регион получил 150 миллионов рублей на продолжение работ, что позволило проводить работы зимой и открыть мост раньше — 15 июля.

Отметим, срок службы нового моста при должном обслуживании составит минимум 50 лет.