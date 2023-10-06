Два студента ЧелГУ получили благодарность от Владимира Путина

Молодые люди в составе студотрядов восстанавливали мемориальный комплекс в ДНР

Студенты Челябинского государственного университета получили благодарственные письма от Президента РФ и Министерства культуры Донецкой Народной Республики за свою активность и вклад в реализацию социальных проектов, сообщает пресс-служба вуза.

Егор Байрич и Григорий Купчаков в составе стройотряда «Вавилон» приняли активное участие в реставрации мемориального комплекса «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике.

За свой вклад в общественно-политическую жизнь российского общества и особый вклад в реализацию приоритетных социальных проектов, оба молодых человека были отмечены благодарственными письмами Президента РФ Владимира Путина и Министерства культуры Донецкой Народной Республики.

В январе этого года Президент России Владимир Путин общался со студентами-активистами со всей страны, среди которых был и Егор Байрич. Во время встречи студент предложил главе государстваорганизовать всероссийскую студенческую стройку на Донбассе. Владимир Путин оценил идею, однако отметил, что необходимо дождаться стабилизации положения на Донбассе, так как направление волонтеров туда в настоящий момент небезопасно.

Работа студентов была также отмечена на региональном уровне. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично вручил похвальные грамоты бойцам студенческих отрядов Челябинского государственного университета, которые принимали участие в гуманитарных миссиях Российского Студенческого Общества на Донбассе. За помощь вынужденным переселенцам из Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию, награду получили бойцы отряда «Вавилон»: Егор Байрич, Григорий Купчаков, Юрий Калистратов и Кирилл Исаков.