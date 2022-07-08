Челябинские студенты помогут восстановить мемориал на Донбассе

Ребята также окажут адресную помощь

Студенты от Челябинской области отправились в Донецкую Народную Республику. Там ребята в составе стройотряда примут участие в восстановлении мемориального комплекса «Саур-Могила», который находится в двух километрах от границы с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского областного студенческого отряда имени П. И. Сумина.

«Саур-Могила» находится на одноименном кургане, который является одной из высот Донецкого кряжа. За эту местность в 1943 году шли ожесточенные бои с немецкими захватчиками. В 1967 году в память о герических подвигах установили мемориальный комплекс — обелиск высотой 36 метров, скульптуру советского солдата, Вечный огонь. Памятное место сильно пострадало от обстрелов украинских националистов в 2014 году. Мемориал восстановят по поручению президента России Владимира Путина.

Юрий Калистратов, Кирилл Исаков, Григорий Купчаков, Егор Байрич, Иван Сухоруков и Никита Поколодный представят в ДНР ЧелГУ, ЮУрГГПУ и ОзТК. Кроме участия в ремонте мемориала, они окажут адресную помощь жителям ДНР. Ребята, как отмечают в студотряде, уже в Ростове-на-Дону. Там они проходят предварительное обучение и все необходимые инструктажи.

«Сказали, есть такая возможность. Мы сразу решились и поехали. Едем туда на два месяца. Думаю, мы внесем свою лепту в историю, получим новый опыт. Никакого страха у ребят нет, есть желание помочь и поработать», — рассказывает командир студенческого строительного отряда «Вавилон» Юрий Калистратов.

Студентам предстоит заниматься распиловкой деревьев и сухостоя, уборкой территории, заправкой и обслуживанием техники, сортировкой грунта, разбивкой местности, сортировкой и складированием товарно-материальных ценностей, помощью на кухне и в банно-прачечном комплексе. К работе приступят 9 июля. До конца августа на объекте будет трудиться 40 человек со всей России.