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Россияне стали меньше смотреть телевизор в пользу активного отдыха

Социологи выяснили, как отдыхают жители России и сколько они готовы тратить.
вчера в 13:06
  |  Общество

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как жители страны предпочитают отдыхать и сколько они готовы тратить на свой досуг. Это исследование проводится ежегодно и позволяет проследить изменение тенденций в течение года. Все меньше россияне готовы тратить свое свободное время на телевизор, все большее место в их жизни занимает отдых на природе, домашние хобби.

В последние годы россияне стали тратить меньше свободного времени на деятельность, не предполагающую их активного участия и больше — на активности, требующие высокой вовлеченности: общение с семьей, занятия спортом, пользование интернетом, хобби. Ценность семьи растет — граждане готовы отдавать ей все больше своего времени. Повысилась популярность прогулок на природе, спорта. Это отчасти может быть связано с условной бесплатностью данных видов отдыха, отчасти — с ростом в последние 5 лет интереса россиян к спорту и здоровому образу жизни. С повсеместным распространением компьютеров и смартфонов выросло количество свободного времени, которое россияне тратят на интернет и компьютерные игры. Места высокого искусства по-прежнему остаются излюбленными лишь для небольшой группы россиян. — прокомментировал аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

В 2017-м году на природе предпочитают отдыхать 34% россиян, встречаться с друзьями — 30%, читать книги — 23%. Все большую долю забирает компьютер и интернет-серфинг, сейчас доля этих занятий среди людей 18–24 лет составляет 44 процента. Что касается трат на досуг, россияне продолжают экономить. 43 процента опрошенных не готовы расходовать на свое свободное время более 10% бюджета. Пятая доля опрошенных и вовсе не тратиться на те или иные виды досуговой деятельности.


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