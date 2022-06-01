Достопримечательности Южного Урала попали на открытки из лимитированной серии Почты России

От каждого из 20 регионов, вошедших в выпуск, представлено по пять знаковых мест

Достопримечательности Челябинской области попали на почтовые открытки из лимитированной летней серии Почты России, созданной совместно с Ростуризмом и Русским географическим обществом. Всего в серию вошли открытки с изображением знаковых мест 20 российских регионов, сообщили в пресс-центре управления федеральной почтовой службы Челябинской области.

Открытки украсили лучшие фотографии из архивов ежегодного фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Для каждого региона подготовили по пять вариантов открыток с разными достопримечательностями. Для Челябинской области выбрали Айские притесы, село Меседа, национальный парк «Таганай», реку Тесьму и озеро Большой Кисегач.

Кроме того, в серию вошли виды Краснодарского, Приморского и Алтайского краев, Ростовской, Воронежской, Ивановской, Тульской, Нижегородской, Калининградской, Архангельской, Самарской, Владимирской и Псковской областей, а также Республик Алтай, Татарстан, Калмыкия и Дагестан, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республик.

«Все открытки выполнены в едином стиле и отлично подходят для тех, кто хочет собрать небольшие сувениры из всех регионов России как своеобразный чек-лист путешественника. Начать коллекцию можно с самых активных туристических направлений — именно они первыми попадают на открытки»,— рассказала директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям Почты России Софья Ваняткина.

Каждая открытка из летней серии выпущена тиражом в 1000 экземпляров, стоимость одной открытки — 44 рубля. Приобрести их можно в почтовых отделениях регионов, которые вошли в серию, а также в магазине Русского географического общества в Москве.

В середине апреля в Челябинске представили новые почтовые штемпели и конверты к юбилею адвоката Федора Плевако.



К 9 мая Почта России выпустила праздничную серию открыток, которые украсили рисунки победителей и призеров Пятого Международного фестиваля-конкурса детского творчества «Мои герои большой войны». Среди них и рисунок магнитогорской школьницы Виктории Савельевой.