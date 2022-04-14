Праздничная коллекция почтовых открыток будет выпущена перед Днем Победы. Ее основой станут рисунки победителей и призеров Пятого Международного фестиваля-конкурса детского творчества «Мои герои большой войны». Один из сюжетов праздничной коллекции — рисунок учащейся Магнитогорской детской художественной школы Виктории Савельевой о солдате, вернувшемся с войны, сообщили в пресс-службе Управления федеральной почтовой службы РФ по Челябинской области.
Из более чем 7,5 тысячи работ в четырех номинациях выбраны 48 победителей. Виктория заняла второе место в номинации «Рисунок» в возрастной категории от 14 до 18 лет. Девочка изобразила встречу солдата, вернувшегося с войны домой. Ее рисунок и девять других работ победителей лягут в основу праздничной коллекции почтовых открыток.
Конкурс-фестиваль «Мои герои большой войны» организован фондом Оксаны Федоровой, в 2022 году его соорганизаторами выступили Музей Победы, Почта России, Российское движение школьников, Российская государственная детская библиотека, Российский союз ветеранов, Национальная родительская ассоциация, а также движение «Бессмертный полк России» и компания «Киноцентр».
Конкурс охватил все регионы России, в нем приняли участие дети из ЛНР, ДНР, Молдовы, Азербайджана и других стран.
«Сегодня для каждого из нас важно сохранять историческую память о поколении, прошедшем Великую Отечественную войну, о том бессмертном подвиге, который объединяет народы, которые отстояли нашу землю и весь мир от фашизма», — пояснила организатор фестиваля Оксана Федорова.
Победителей конкурса нарядят 23 апреля на торжественной церемонии в Музее Победы на Поклонной горе. Тогда же представят и коллекцию открыток.
Юная магнитогорская художница Виктория Савельева является победителем международных конкурсов изобразительного искусства.