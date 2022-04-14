Рисунок магнитогорской школьницы появится на почтовой открытке ко Дню Победы

Виктория Савельева стала призером международного конкурса «Мои герои большой войны»

Праздничная коллекция почтовых открыток будет выпущена перед Днем Победы. Ее основой станут рисунки победителей и призеров Пятого Международного фестиваля-конкурса детского творчества «Мои герои большой войны». Один из сюжетов праздничной коллекции — рисунок учащейся Магнитогорской детской художественной школы Виктории Савельевой о солдате, вернувшемся с войны, сообщили в пресс-службе Управления федеральной почтовой службы РФ по Челябинской области.

Из более чем 7,5 тысячи работ в четырех номинациях выбраны 48 победителей. Виктория заняла второе место в номинации «Рисунок» в возрастной категории от 14 до 18 лет. Девочка изобразила встречу солдата, вернувшегося с войны домой. Ее рисунок и девять других работ победителей лягут в основу праздничной коллекции почтовых открыток.

Конкурс-фестиваль «Мои герои большой войны» организован фондом Оксаны Федоровой, в 2022 году его соорганизаторами выступили Музей Победы, Почта России, Российское движение школьников, Российская государственная детская библиотека, Российский союз ветеранов, Национальная родительская ассоциация, а также движение «Бессмертный полк России» и компания «Киноцентр».

Конкурс охватил все регионы России, в нем приняли участие дети из ЛНР, ДНР, Молдовы, Азербайджана и других стран.

«Сегодня для каждого из нас важно сохранять историческую память о поколении, прошедшем Великую Отечественную войну, о том бессмертном подвиге, который объединяет народы, которые отстояли нашу землю и весь мир от фашизма», — пояснила организатор фестиваля Оксана Федорова.

Победителей конкурса нарядят 23 апреля на торжественной церемонии в Музее Победы на Поклонной горе. Тогда же представят и коллекцию открыток.

Юная магнитогорская художница Виктория Савельева является победителем международных конкурсов изобразительного искусства.