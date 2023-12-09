Дополнительную пару поездов между Ашой и Уфой введут с 10 декабря

Курсировать они будут по выходным и праздникам

С воскресенья, 10 декабря, в Челябинской области начнет курсировать дополнительная пара поездов «Ласточка» между Ашой и Уфой в связи с высоким спросом. Как сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса, следовать поезда будут по выходным и праздничным дням.

Поезд № 6422 будет отправляться из Демы в 13:25 и прибывать в Ашу в 15:42. Из Аши поезд № 6405 будет отправляться в Уфу в 17:55. Время в дороге составит два часа.

Также с 10 декабря Южно-Уральская железная дорога переходит на новый график, который будет действовать в течение года. Маршруты некоторых поездов изменятся.

С 17 декабря на Южно-Уральской дороге введут новый поезд. Он будет курсировать между Челябинском и Оренбургом. А еще в составе будут прицепные вагоны до Ташкента.