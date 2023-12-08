На Южно-Уральской железной дороге вводится новый поезд, который свяжет Челябинск и Оренбург. В составе также будут прицепные вагоны до Ташкента, сообщает пресс-служба ЮУЖД.
«В круглогодичное сообщение вводится новый пассажирский поезд № 55/306 — 305/56 Челябинск — Оренбург с прицепной беспересадочной группой до Ташкента», — рассказывают в пресс-службе.
Первый рейс из Челябинска отправится в путь 17 декабря 2023 года. Первый рейс из Ташкента в Челябинск — 20 декабря.
Поезд будет курсировать 1 раз в неделю. Отправление из Челябинска запланировано по воскресеньям, из Ташкента — по средам.
Между тем 10 декабря ЮУЖД переходит на зимний график движения поездов.