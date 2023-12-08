Из Челябинска в Оренбург запускают новый поезд с прицепными вагонами до Ташкента

Поезд будет ходить раз в неделю

На Южно-Уральской железной дороге вводится новый поезд, который свяжет Челябинск и Оренбург. В составе также будут прицепные вагоны до Ташкента, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

«В круглогодичное сообщение вводится новый пассажирский поезд № 55/306 — 305/56 Челябинск — Оренбург с прицепной беспересадочной группой до Ташкента», — рассказывают в пресс-службе.

Первый рейс из Челябинска отправится в путь 17 декабря 2023 года. Первый рейс из Ташкента в Челябинск — 20 декабря.

Поезд будет курсировать 1 раз в неделю. Отправление из Челябинска запланировано по воскресеньям, из Ташкента — по средам.

Между тем 10 декабря ЮУЖД переходит на зимний график движения поездов.