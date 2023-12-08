ЮУЖД переходит на новый график движения поездов

И вводит два поезда — до Севастополя и Оренбурга с вагонами до Ташкента

В воскресенье, 10 декабря, Южно-Уральская железная дорога переходит на новый график движения поездов. Переход произойдет в 00:00 по московскому времени. Новый график движения будет действовать в течение года, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

В связи с этим меняется маршрут трех пассажирских поездов:

— поезд № 463/464 Челябинск — Адлер будет следовать до Имеретинского курорта через станцию Новоперелюбская (вместо Кинель) и далее через участок Котельниково — Краснодар;

— поезд № 105/106 Оренбург — Санкт-Петербург будет следовать через станцию Жигулевское Море, а также через Пензу (вместо Инзы);

— поезд № 519/520 Орск — Анапа будет следовать через участок Волгоград — Морозовская — Первомайская — Протока (вместо Волгоград — Котельниково — Краснодар).

Также с 10 декабря у поезда № 391/392 Челябинск — Москва будет введена стоянка на станции Мурсалимкино.

Изменится нумерация двух пар пассажирских поездов: № 212/211 Кисловодск — Орск изменяется на № 112/111, № 675/676 Уфа — Сибай на № 613/614.

Поезд № 112/111 Кисловодск — Орск будет курсировать круглый год (вместо летнего периода) 1 раз в неделю. Отправление из Кисловодска — с 17 декабря по воскресеньям, из Орска — с 19 декабря по вторникам.

Также на сезон летних пассажирских перевозок назначается поезд № 194/193 Севастополь — Челябинск, который будет отправляться один раз в неделю: из Челябинска — по пятницам, из Севастополя — по вторникам. Перевозчиком выступает «Гранд Сервис Экспресс».

Еще один поезд будет ходить из Челябинска в Оренбург с прицепными вагонами до Ташкента.