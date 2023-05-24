«Нейросеть для художника — недоразумение»: сюрреалист из Челябинска создает картины из фотографий

Почему Эдуард Фадюшин не считает себя челябинским Дали и зачем художнику фотошоп

В Ночь музеев челябинский дизайнер и художник Эдуард Фадюшин открыл свою первую выставку «Парадоксы форм» в историческом парке «Россия — моя история». Он представил сюрреалистические, пестрые и очень текучие работы, которые сделаны из обработанных снимков. Мы пообщались с автором, чтобы понять, как современные технологии повлияли на работу художника.



Все картины — в цифровом варианте. Часть из них выведены на проектор, часть можно смотреть на сенсорных стендах.





Картины Эдуарда — это кадры из путешествий, которые он изменяет в фотошопе: объединяет разные фрагменты, дорисовывает новое, а потом накладывает фильтры, искажает картинку, меняет перспективу — и все приобретает новый искаженный вид с текучими контурами. Неважно, что было в кадре изначально: люди, ландшафты, реки, архитектурные сооружения…

«Картины создаются на адреналине. Отбираются фотографии, которые нравятся в данный момент, и в голове уже всплывает идея. Рисуется главный объект или персонаж. Вокруг него вырастают различные причудливые формы. Все зависит от настроения в конкретный день», — объясняет художник.

Сначала Эдуард делал на компьютере эскизы, чтобы перенести потом на холст, но увидел, что эскизы сами по себе — полноценные картины.





Интерпретировать работы без пояснений автора сложно. Нужно долго всматриваться, выхватывать детали, потому что на первый взгляд может показаться, что изображение — это просто цветные разводы.

«Что происходит в сознании, когда в мире все переворачивается с ног на голову? Когда происходящее идет вразрез с представлениями о добре и зле, которым нас учили с детства? Что ты будешь чувствовать, оглядываясь назад?» — так Эдуард Фадюшин описывает замысел своих работ.

Главное, как отмечает художник, — вовремя остановиться во время рисования.

«Это дизайнерские замашки. От них нужно избавляться в искусстве. Композиция становится гармоничной, когда в ней много воздуха и все на своих местах, ничего лишнего», — рассказал художник.

Фадюшин чаще работает с пейзажами, снятыми во время путешествий по Азербайджану, Киргизии, в Арабских Эмиратах, потому что «в них много пространства и экспрессии». Художник принципиально не пользуется ни чужими снимками, ни нейросетями.

«Нейросеть — это недоразумение. Для художников она не имеет никакого смысла. Нейросеть не сможет придумать то, что я сочиню сам. У меня больше умственных возможностей, чем у искусственного интеллекта. Тысячи вариантов, умноженные еще на тысячу. Раз уж ты художник, то двигай свое. Иначе какой смысл?» — рассуждает Эдуард.





В Сети Эдуарда Фадюшина часто называют челябинским Дали. Сам художник такую аналогию не принимает. Дали — один из любимых художников Эдуарда, но он сознательно старается его не копировать. А вдохновение черпает не только из работ испанского сюрреалиста, но и из картин других известных авторов: Жан-Мишеля Баскии, Джексона Поллока и Ива Танги.

«Из общего у нас с Дали — только плывущие формы. В остальном творчество разное, палитры разные. Те, кто так меня называет, не совсем в этом разбираются», — считает Эдуард.

В будущем Эдуард планирует выходить за рамки цифрового искусства: наиболее удачные эскизы хочет все-таки перенести на холст, как и планировал с самого начала.