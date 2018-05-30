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Десятки домов остаются без воды в Челябинске

Коммунальщики занимаются ремонтом труб.
сегодня в 13:50
  |  Общество

Плановые работы пройдут сегодня, 30 мая, в четырех районах города. До вечера горожане останутся без водоснабжения. Отключения коснутся жилых домов, детских садов и школ. В администрации города объяснили причины, по которым пришлось пойти на такие меры.

В Калининском, Металлургическом и Ленинском районах отключено водоснабжение. Это связано с плановыми ремонтными работами и заменой водовода. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации города.

Адреса, попавшие под плановые работы:

  •  улица Бехтерева, 55;

  •   частный сектор: улицы Косарева, Дальневосточная, Герцена, Совхозная (Колхозный), Кислицина, Сельскохозяйственная, Тепличная, Серафимовича, Нязепетровская, Аргаяшская, Бехтерева, Стартовая, пр-т Победы, Коммунальная, Праковая, Ижевская, Северо-Крымская, Депутатский переулок, Неглинная, Джамбула, Чайковского, Развития, Актюбинская (Колхозный), Батайский переулок, Кутаисская, Северо-Крымский 1-й пер., Северо-Крымский 2-й пер.;

  •   улица Тепличная, 68, 68а;

  •   улица Братьев Кашириных, 75, 75/1, 79;

  •   улица Косарева, 56;

  •   улица 60-летия Октября, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 48, 50, 52;

  •   улица Румянцева, 1, 3, 5;

  •   60-летия Октября, 46 (школа), 60-летия Октября, 46а (детский сад), 60-летия Октября, 48а (детский сад);

  •   Арматурный пер, 2, 4, 5, 8, 9, 10;

  •   Арматурный пер, 6 (детский сад);

  •   Копейское шоссе, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17;

  •   улица Лермонтова, 22.

Точная информация об отключениях появляется на сайте МУП «ПОВВ».

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