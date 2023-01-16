Долгожданную реконструкцию школы в Айлино завершат весной 2023 года

Объект должны были сдать в прошлом году

В селе Айлино Саткинского района продолжается реконструкция единственной школы в школу — детский сад. Строительно-монтажные работы планируют завершить весной 2023 года, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

На сегодня уже закупили мебель и учебное оборудование.

«Отдельные виды работ, в том числе благоустройство территории, будут выполнены при наступлении положительных температур», — сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

Напомним, вопрос проблемного объекта подняли в ходе прямой линии с губернатором Челябинской области. Алексей Текслер остался недоволен сроками: он заявил, что глава Александр Глазков не сдержал свое обещание о раннем завершении работ.

По словам главы района, дети пойдут в новую школу уже 1 сентября. О нарушенных сроках сдачи губернатор обещал побеседовать лично.

В прошлом году районные власти решили сделать на базе школы центр: школу и детский сад. В школе Айлино числится 143 ребенка, которые уже второй год вынуждены посещать уроки в соседнем поселке Межевом. Сначала школу обещали сдать в 2022 году, чтобы 1 сентября этого года ребята смогли ее посещать. Теперь завершение работ вновь перенесли.