«Добровольные платные дополнительные уроки» ввели в одной из школ Магнитогорска

Родители возмутились происходящим и поделились негодованием в социальных сетях.

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Родители первоклассника утверждают, что за дополнительные уроки приходится платить, при этом отказаться от них оказалось проблематично. В соцсети они рассказали, что обычно у их ребенка по расписанию пять или шесть уроков, но два раза в неделю четвертым идет «добровольное платное дополнительное занятие» по русскому языку или математике. За это требуется платить по 400 рублей в месяц.

«Если мы не хотим ходить на „добровольно принудительные занятия“, куда наш ребенок будет выходить на время четвертого урока? У всех так в школах? Почему эти дополнительные занятия нельзя сделать после уроков и для желающих? Расчеты просто потрясают: в классе 30 человек, всего пять классов — это около 62 тыс. рублей в месяц собирает бесплатная школа», — написал автор поста в соцсети, не указав номер образовательного учреждения.

В комментариях местные жители рассказали, что их дети тоже посещают дополнительные занятия в школах, однако не всем приходится за них платить. Многие вообще предпочли отказаться от дополнительной нагрузки.

«У нас в школе 50 также, а плата по желанию, и сделали эти кружки последними уроками. А так, обращаться к директору школы и просто отказываться, не обязательно ходить, мы отказались, и без этого детей напрягают уроками», — поделилась мама одного из школьников.

«У нас тоже в школе есть эти дополнительные платные занятия: русский и математика. Но они у нас перед основными уроками и только по желанию. Хотим — ходим, хотим — не ходим», — ответила другая женщина.

Ситуацию прояснили в администрации Магнитогорска. Корреспонденту сайта «Первый областной» рассказали, что подобные вопросы в последнее время не поступали. Чаще родители интересуются: законна ли внеурочная деятельность.

«Речь идет о дополнительных платных образовательных услугах, которые предоставляются на добровольной основе во второй половине дня после основных уроков, для всех желающих по отдельному расписанию», — прокомментировали в пресс-службе управления образования администрации Магнитогорска.

Родители, которые столкнулись с данной проблемой, могут обратиться к руководителю образовательного учреждения или в отдел организации общего образования по телефону: 49-85-96.