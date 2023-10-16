В Октябрьском районе Челябинской области с опережением сроков ремонтируют важную трассу

Регион готовится к завершению сезона дорожных работ

В Челябинской области готовятся к завершению сезона дорожных работ. Особое внимание в этом году уделяли сельским территориям. В пресс-службе Миндортранса региона рассказали, что два участка трассы Подовинное — Каракульское в Октябрьском районе завершают с опережением срока.

Единственная дорога от Подовинного до Каракульского делает доступными отдаленные села — Александровку и Уйско-Чебаркульское. На 17-километровом участке трассы ремонтируют дорожное полотно, рабочие уже приступили к укладке асфальта. Дорогу не перекрывают, открыто реверсивное движение.

«Сейчас приступили к укладке верхнего слоя из асфальта. До конца сезона работы на участке порядка 10 километров завершим», — сообщил директор компании-подрядчика ООО «СтройКонтинент» Антон Зеркин.

После ремонта жители сел смогут быстрее добираться до районной больницы, МФЦ и управления социальной защиты. После ремонта на участке трассы оборудуют две автобусные остановки, светофор, установят дорожные знаки.

«По новой дороге уже можно проехать несколько километров, качество ее успели оценить местные жители. Водители рассказывают, что раньше здесь были кочки и ямы, а теперь появилась отличная ровная дорога», — отметили в пресс-службе Миндортранса.

В Октябрьском районе в этом году также реконструируют дорогу, ведущую от деревни Александровка к трассе Подовинное — Каракульское. Ее протяженность — 5,6 километра. Путепровод не только ведет в населенный пункт, но и доходит до крупного животноводческого сельхозпредприятия, продукция которого в том числе востребована за пределами региона.

Напомним, работы проводят в рамках проекта «Дорожный рывок». Всего в 2023 году в регионе приведут в порядок 700 километров автодорог, причем половина средств областного дорожного фонда направлена в муниципалитеты.