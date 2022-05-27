До 15 млн рублей заработали челябинские ректоры вузов за 2021 год

Декларации о доходах опубликовало федеральное министерство науки и высшего образования

Ректоры вузов отчитались о доходах за 2021 год. Сведения о заработках руководителей учебных заведений появились на сайте федерального министерства науки и высшего образования. В ИА «Первое областное» изучили декларации ректоров и узнали, чьи доходы достигли 15 млн рублей.

Судя по декларациям, опубликованным на сайте Минобр РФ, доходы челябинских ректоров снизились.

Руководитель Челябинского государственного университета Сергей Таскаев задекларировал 5,7 млн рублей. В 2020 году его доход составил 6,5 млн рублей. За ректором числится земельный участок, дом, квартира, гараж, доля в квартире в совместной собственности с женой и двумя детьми. Ректор ЧелГУ обладает также автомобилем Mercedes-Benz GLE 300.

Ректор Южно-Уральского госуниверситета Александр Шестаков в 2021 году заработал больше. Его доходы, судя по декларации, составили 6,6 млн рублей. Это примерно на 1 млн меньше, чем в 2020 году. Александр Шестаков имеет квартиру. Его супруга заработала 3 млн, в ее собственности записаны земельный участок, дом, квартира, нежилое помещение и автомобиль.

Валерий Колокольцев, президент Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова задекларировал почти 12 млн рублей. У него в собственности числится автомобиль Mercedes-Benz GLR 250 4MATIC, снегоход, квадроцикл, прицеп. Супруга магнитогорского главы вуза владеет квартирой автомобилем Toyota Land Cruiser. Ректор МГТУ Михаил Чукин заработал 3,3 млн. рублей, показал автомобиль Toyota Land Cruiser 150, снегоход и прицеп, супруга ректора — квартиру и автомобиль.

Самый высокий доход показал и. о. ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета Андрей Важенин. В 2021 году он получил 15 млн рублей. Бывший главврач челябинского Центра онкологии и ядерной медицины, а ныне руководитель вуза имеет три земельных участка, жилой дом, квартиру и другую нежилую недвижимость, автомобиль Volvo XC90. Супруга Андрея Важенина владеет квартирой и автомобилем Jaguar F-Pase, ее доход составил около 1 млн рублей.



Ранее свои доходы обнародовали глава Челябинска Наталья Котова и ее заместители, а также губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его команда.