Алексей Текслер и его заместители обнародовали сведения о доходах за 2021 год

Один из вице-губернаторов в разы увеличил свой доход, другой, наоборот, получил вчетверо меньше, чем в 2020 году

Первые лица Челябинской области отчитались о доходах за 2021 год. Согласно данным, размещенным на сайте губернатора, больше всех заработал его заместитель Анатолий Векшин, самый маленький доход у вице-губернатора Алексея Фартыгина.



Губернатор Алексей Текслер за 2021 год заработал 13,5 миллиона рублей — больше, чем в 2020 году. Его супруга Ирина Текслер — только 10,3 тысячи. Впрочем, в 2020 году доход Ирины Николаевны и вовсе составлял 219 рублей.

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт показала доход в 7,469 миллиона (в 2021 году — на миллион меньше).

Первый вице-губернатор Виктор Мамин отчитался о 8,517 миллиона заработка, доход его супруги составил чуть менее полутора миллионов рублей. Доход самого Виктора Викторовича почти не изменился, а вот его жена годом ранее заработала втрое меньше.

Куратор сферы культуры, вице-губернатор Вадим Евдокимов отчитался о 6,6 миллиона дохода. В 2021 году прибыль Вадима Михайловича составляла, заметим, 25 миллионов. Супруга Евдокимова сообщает о 3,383 миллиона рублей в 2021 году, чуть больше, чем годом раньше.

Егор Ковальчук заработал за прошлый год 6,2 миллиона (в 2020 году — 4,9 миллиона рублей).

Александр Козлов, ставший вице-губернатором в сентябре 2021 года, показал в декларации-2021 6,136 миллиона рублей, его супруга заработала 746 тысяч.

Куратор северной и западной частей Челябинской области Станислав Мошаров показывает доход в 6,057 миллиона (против 4,9 миллиона в 2020 году). Супруга Станислава Ивановича заработала за год только 36 тысяч. Зато несовершеннолетний ребенок вице-губернатора получил в 2021 году 76 тысяч рублей.

Сергей Сушков отчитался о 6,8 миллиона дохода (5,45 годом раньше), Сергей Шаль — о 6,25 миллиона (5,04 в 2020 году), Алексей Богашов получил 5,52 миллиона.

Самый большой доход оказался у вице-губернатора Анатолия Векшина — 34 миллиона рублей, в то время как в 2020 году его заработок был меньше пяти миллионов.

Наконец, меньше всех получил Алексей Фартыгин, до января 2022 года работавший заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства, — 4,1 миллиона рублей.