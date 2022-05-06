Глава Челябинска Наталья Котова и ее заместители показали свои доходы за 2021 год

Один из чиновников увеличил заработок в пять раз, другой — получил в полтора раза меньше, чем в 2020

Первые лица Челябинска отчитались о своих доходах за 2021 год. По информации, размещенной на сайте городской администрации, больше всех заработал замглавы Челябинска Владимир Шамне.

Мэр Наталья Котова за прошлый год заработала 6, 863 миллиона рублей. В 2020 она получила 5, 055 миллиона.

В собственности главы администрации — земельный участок на 655 кв. м, 1/2 квартиры площадью 127,4 кв. м, а также садовый дом 70,7 кв. м.

Замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев задекларировал 2, 418 миллиона рублей, полученных в 2021 году. Годом ранее было чуть меньше — 2, 4 миллиона.

Замглавы Челябинска, руководитель аппарата Администрации города в прошлом году заработал 2, 538 миллиона рублей. Это меньше, чем в 2020 году, когда он декларировал 2, 903 миллиона.

Замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, который занял свой пост 20 декабря, внес в декларацию данные о 2, 796 миллиона за 2021 год. Его жена получила 1, 152 миллиона.

Замглавы администрации города по городскому хозяйству Александр Астахов заработал в 2021 году меньше, чем годом ранее — 2, 976 миллиона. В 2020 он декларировал 3, 866 миллиона рублей.

Замглавы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская внесла в декларацию данные о заработанных в 2021 году 3, 313 миллиона рублей. В 2020 она получила 2, 587 миллиона.

Больше всех заработал замглавы города по строительству Владимир Шамне — 10, 352 миллиона. При этом годом ранее его доход оценивался в 2, 066 миллиона.

Самый маленький доход оказался у замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Игоря Постнова — 1, 580 миллиона. Он занял свою должность 11 мая 2021 года.

Напомним, Алексей Текслер и его заместители также обнародовали сведения о своих доходах за 2021 год. Больше всех заработал заместитель губернатора Анатолий Векшин, самый маленький доход у вице-губернатора Алексея Фартыгина.