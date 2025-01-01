Дмитрий Губерниев встретил 2025 год в Челябинской области

Известный телеведущий второй год подряд приезжает на Южный Урал покататься на горных лыжах

Второй год подряд Дмитрий Губерниев приезжает на горнолыжный курорт в Челябинской области, чтобы отметить праздник в горах.

Популярный журналист, телеведущий, спортивный комментатор накануне Нового года приехал на «Солнечную долину» в районе города Миасса. Телеведущий покатался на лыжах и стал специальным гостем новогодней программы. На склоне горы Дмитрий Губерниев встретил 2025-й год в компании гостей курорта.

Спели даже песню «Ветер биатлона гонит нас вперед». Песня очень уместна, так как с 7 по 9 марта в Златоусте на стадионе им. Светланы Ишмуратовой состоятся соревнования 6 этапа Кубка России по биатлону.

«Мальчишки и девчонки, всех с Новым годом! Здоровья, удачи, любви в новом году! Вперед!» — пожелал всем Дмитрий Губерниев.

Материал создан ИА «Первое областное».