Для жителей Златоуста изменится квитанция по оплате услуг ЖКХ

За отопление и электроэнергию люди будут получать единую платежку

Жителей Златоуста ждут изменения в коммунальной сфере — единый расчетный центр «Уралэнергосбыт» заключил договор с ООО «Теплоэнергетик». Уже в начале декабря горожане получат единый платежный документ сразу по двум услугам и смогут консультироваться по вопросам отопления и электроэнергии в режиме «одного окна», сообщили в администрации города.

Единая квитанция будет содержать подробную информацию по отоплению, подогреву воды и электроэнергии. Все данные сгруппируют в виде таблиц. Теперь жителям не придется тратить время и деньги на проезд в разные ресурсоснабжающие организации.

«С 1 декабря офис компании заработает в режиме „одного окна“. У владельцев смартфонов и интернет-пользователей появится возможность решать все вопросы по теплоснабжению, не выходя из дома. Чаты для общения с потребителями открыты на сайте uralsbyt.ru, в мессенджерах „Вайбер“ и „Телеграм“, в приватных сообщениях во „ВКонтакте“. Также обращения принимаются по телефону 8 800-2222-500», — сообщили в пресс-службе администрации Златоуста.

Через сервисы единого расчетного центра можно:

— подать документы на оформление лицевого счета по отоплению и горячему водоснабжению;

— скорректировать данные по жилому помещению — площадь, количество зарегистрированных лиц;

— узнать о тарифах и нормативах потребления тепловой энергии, способах и порядке проведения оплаты;

— уточнить сроки поверки или замены прибора учета;

— спросить о начислениях и задолженности и задать иные вопросы.

Способы оплаты услуг и передачи показаний останутся прежними. Оплату можно осуществить по QR-кодам или очно в отделениях банков.

Напомним, с мая 2021 года расчетами за тепловую энергию занимается не АО «УСТЭК-Челябинск», как прежде, а ООО «Уралэнергосбыт» — агент компании по сбыту тепловой энергии.

