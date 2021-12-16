Предприятия ЖКХ Челябинской области задолжали 6,5 млрд рублей за энергоресурсы

Исправить ситуацию поможет масштабное обновление инфраструктуры

Общий долг 340 предприятий жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области, с которыми работает «Уралэнергосбыт» (с 2019 года является в регионе гарантирующим поставщиком), составляет 6,5 млрд рублей. В эту сумму включены долги за электричество, отопление и транспортировку этих энергоресурсов. Уровень оплаты по итогам 2021 года ожидается 89%. Это больше, чем годом ранее — в 2020-м было 82%. Однако ситуация с собираемостью платежей сложная, она угрожает как стабильной работе ресурсоснабжающих организаций, так и качеству жизни населения. Об этом говорили на конференции, организованной изданием «Ъ-Южный Урал».

«Неплатежи предприятий ЖКХ являются индикатором того экономического, технического и управленческого состояния, в котором они прибывают. Если для нас это проблема дебиторской задолженности, то для потребителей, жителей региона — это качество коммунальных услуг. Если предприятие не в хорошем состоянии, вряд ли оно может обеспечивать надлежащую поставку ресурсов», — прокомментировал генеральный директор компании «Уралэнергосбыт» Александр Батраков.





По словам руководителя «Уралэнергосбыта», 34% предприятий ЖКХ имеют дебиторскую задолженность. Многие организации годами не оплачивают услуги ресурсоснабжающих компаний.

«Мы выделяем четыре причины такой ситуации. Первая — тарифы на тепло, воду самих предприятий. Вторая — техническое состояние оборудование. Недофинансированность сферы ЖКХ давно складывалась, это привело к тому, что оборудование устарело, оно не эффективно работает, приводит к высокому уровню потерь. Далее — низкий уровень собираемости платежей, плохая платежная дисциплина. И четвертая причина — не эффективная финансово-экономическая деятельность предприятий ЖКХ. Это как недостаточная компетенция управленцев, так и злоупотребление на местах», — подчеркнул генеральный директор компании «Уралэнергосбыт».

Проблему не решают и дотации, выделяемые правительством Челябинской области, отметил Александр Батраков. В этом году на поддержку было выделено 900 млн рублей, всего 14% от общего объема долга. Обратил внимание руководитель ресурсоснабжающей организации и на зависимость между уровнем неплатежей и величиной тарифа. Так, в Тюменской и Курганской областях, где стоимость отопления выше, долг предприятий ЖКХ меньший по объему. При этом среди муниципалитетов Челябинской области такой зависимости нет.





По словам генерального директора компании «НОВАТЭК-Челябинск» Вадима Ромасенко, поставки газа осуществляются 940 тыс. абонентов — физлицам. Сборы платежей ежегодно составляют 98%. Промышленность полностью оплачивает потребляемые ресурсы. Однако с предприятиями ЖКХ часто возникают проблемы.

«Мы создали прецеденты в регионе, впервые в Российской Федерации, когда руководителей предприятий осуждали в соответствии с Уголовным кодексом за причинение имущественного ущерба без целей хищения. В этом году мы подали 1830 исков, отсудили задолженность 3,4 млн рублей. У всех этих теплоснабжающих организаций арестованы счета. Кроме того, 17 предприятий ЖКХ находятся в процедуре банкротства. 20 соответствуют всем критериям банкротства», — рассказал гендиректор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко.

Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль отметил, что правительство региона может действовать в рамках своих полномочий. Перечислил чиновник и основных неплательщиков среди муниципалитетов — это Бакал и некоторые поселения Каслинского района. Локомотивный, ранее входящий в этот же список, начинает покрывать долги после смены поставщика теплоэнергии. При этом есть муниципалитеты, где отсутствует задолженность по платежам, хотя тарифы там такие же, а заработные платы даже ниже. Всего же в 43 муниципалитетах работает 800 организаций, которые тарифицирует правительство региона.





«Мы со своей стороны заточены на исключение причин появления задолженностей, разбираем их. Основная причина — техническое состояние оборудования. Неэффективные деятельность и управление, дефицит профессиональных кадров тоже имеют место быть. Мы взяли в работу семь муниципалитетов, по которым рассматриваем причины задолженности. Составим план, что нужно сделать — построить котельную, перевести частный сектор на газ, отключив от теплоснабжения, поменять сети или схему теплоснабжения. Например, в Златоусте вместо одной котельной будет семь теплоисточников, уменьшим протяженность тепловых сетей», — прокомментировал вице-губернатор Сергей Шаль.

Проблемы низких тарифов коснулась министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц. Она отметила, что при государственном регулировании предполагается, что тариф экономически обоснованный, а также гарантируется защита интересов потребителей и нормативный уровень затрат поставщиков.

«Когда ресурсоснабжающие организации говорят о низком уровне тарифов, они предполагают, что в тариф нельзя включить образовавшуюся задолженность потребителей, которые не платят. Но добросовестные потребители не должны оплачивать услуги за них. Сверхнормативные потери связаны с тем, что сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Решить проблему сверхнормативных потерь можно только заменой неэффективных сетей, источников теплоснабжения. Этому помогут инвестиционные программы, концессионные соглашения. В таком случае допустимо изменение тарифов, но люди должны четко видеть, на какие мероприятия идут деньги. Поддержать часть населения при повышении тарифов помогли бы механизмы адресной поддержки», — рассказала Татьяна Кучиц.

«Уралэнергосбыт» одним из инструментов снижения объема долга и повышения платежной дисциплины видит подключение большего числа предприятий ЖКХ к своему единому информационно-расчетному центру (работает с 1 июля этого года). Он призван повысить уровень клиентского сервиса при сокращении издержек (например, на доставку нескольких квитанций), повысить собираемость платежей, обеспечить прозрачность платежей (всего по одной квитанции за несколько услуг) и повысить долю безналичной оплаты. Кроме того, компания готова проводить детальный анализ финансово-экономической деятельности неплательщиков.