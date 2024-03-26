Для жителей Челябинской области проводят инструктаж перед весенним паводком

Специалисты рассказывают, что делать при подтоплении домов

В Челябинской области специалисты управления ГОЧС готовят южноуральцев к весеннему паводку. Инструкторы проводят подомовой обход и рассказывают жителям, что делать при подтоплении и как обезопасить дома, сообщает управление ГОЧС Миасса.

Специалисты составили карту зон возможного подтопления. Инструкторы уже провели инструктаж для жителей села Смородинка. За две недели сотрудники ведомства посетят жителей нескольких улиц в южной части Миасса, поселков Тыелга, Северные Печи, Михеевка, Селянкино и сел Новоандреевка, Сыростан.

Инструкторы отмечают, что в Миасском округе нет рисков затопления, но есть места, где возможен небольшой подъем уровня грунтовых вод (подтопление), в связи с чем могут пострадать участки, подвалы, погреба частных домов.

Добавим, что в поселке под Магнитогорском талые воды уже подтопили жилые дома. Ситуацию поставили на контроль в районной комиссии ГО и ЧС.