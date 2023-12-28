Для вывоза снега в Челябинске решено привлечь дополнительную технику

Проблемы с общественным транспортом в мэрии объяснили предпраздничным ажиотажем

Почти 600 человек и порядка 300 единиц техники продолжают работать на очистке южноуральской столицы после мощного снегопада, прошедшего 26 декабря. Как рассказал вице-мэр Андрей Ксензов, подрядчики усиливают работу и привлекают для этого дополнительную технику.

«Задача сейчас — максимально привести город в порядок от последствий сильнейшего снегопада: обеспечить вывоз снега, расчистить проезды и внутриквартальные территории. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности», — подчеркнул чиновник.

Кроме того, по его данным, общественный транспорт в Челябинске входит в обычное расписание. Задержки по некоторым маршрутам он объяснил предновогодним ажиотажем.

Напомним, 26 декабря в городе выпало более месячной нормы осадков. За двое суток с улиц областного центра вывезли более 20 кубометров снега.

Между тем синоптики предупредили южноуральцев о новом циклоне: метели с порывами ветра до 18 метров в секунду ожидаются в пятницу, 29 декабря.